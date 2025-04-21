Yaşlı kadının 30 yıllık birikimi dolandırıldı - Son Dakika
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Yaşlı kadının 30 yıllık birikimi dolandırıldı

Yaşlı kadının 30 yıllık birikimi dolandırıldı

Ödemiş'te dolandırıcılar, Gülizar Dağlı'nın 750 bin TL'lik ziynet eşyasını ele geçirdi.

21.04.2025 10:55
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Gülizar Dağlı'nın kişisel verilerini ele geçiren dolandırıcılık çetesi, yaşlı kadını ikna ederek yaklaşık 750 bin TL değerindeki ziynet eşyasını aldı. Altınların fotoğrafını çekip geri getireceklerini söyleyen şüpheliler, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Dolandırıcılar, aile fertlerinin kimlik bilgilerini söyleyince ikna olduğunu belirten Dağlı, "30 yıllık birikimimi ayakkabılarıyla yatak odama kadar girerek alıp gittiler" dedi.

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılık çetesi Gülizar Dağlı'nın kişisel bilgilerine ulaştıktan sonra yaşlı kadını telefonla arayarak, banka hesabına bloke konulduğunu ve evindeki altınların sahte olduğunu iddia etti. Gülizar Dağlı, 30 yıllık birikimi olduğunu söyleyip altınlarının gerçek olduğunu belirttiğinde ise çetenin hedefi haline geldi. Altınları ele geçirmek isteyen dolandırıcılar, önce Dağlı'nın çocuklarını ve torunlarını arayarak kendilerini kargo görevlisi gibi tanıttı. Aile bireylerinden evde kimsenin olmadığını öğrenen şüpheliler, daha sonra yaşlı kadının yalnız olduğunu tespit ederek harekete geçti. Eve gelen dolandırıcılar, Gülizar Dağlı'ya ait altınları kontrol etmek için fotoğraflarını çekip geri getireceklerini söyledi. Dağlı, ilk etapta ikna olmayınca, kişisel bilgileri ele geçiren şüpheliler aile fertlerinin isimlerini ve kim olduklarını söyleyerek güven kazandı. Eve girmeyi başaran dolandırıcılar, yatak odasında bulunan ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı.

3 tutuklama

Olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık çetesini yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda M.R.T., M.T., T.Y., H.Y. ve H.G. isimli şüpheliler çaldıkları altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.R.T., M.T. ve T.Y. tutuklanırken H.Y. ve H.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Gülizar Dağlı, "dolandırıcıların avukatları şikayetçi olmamam için benden talepte bulunup izma istediler. Ama ben şikayetimi geri almayacağım, hapislerde çürüsünler" sözlerini kullandı.

30 yıllık birikimi çalındı

Telefonla arandığında, "Banka hesabına bloke konuldu, altınların sahte" denilerek kandırıldığını belirten Gülizar Dağlı, "Telefondaki kişi, 'Kuyumculardan aldığın altınlar sahteymiş teyze, dikkat et. Senin gibi yaşlıları kandırıyorlar. Ben bu yüzden vatana hizmet ediyorum,' dedi. Ben de 'Altınlarım sahte değil, 30 yıllık birikimim dedim. Keşke söylemeseydim. Sonra, 'Kimseye bir şey söyleme, biz onları kontrol edeceğiz, fotoğraflarını çekip geri getireceğiz' dediler. İnanmayınca aile fertlerimin isimlerini sayarak güvenimi kazandılar. Eve girip yatak odama kadar gelip altınlarımı aldılar" dedi.

Kargocu gibi davrandılar

Dolandırıcıların kendisini de aradığını belirten torun Gökhan Yaklaş, "Aynı saat içinde beni, annemi, babamı, abimi aradılar. 'Eve kargo geldi' bahanesiyle. Biz de 'Kargoyu bırakın' dedik. Onlar ise 'Teslim etmemiz lazım' diyerek ısrar ettiler. Şüphelenip eve gittik. O sırada dolandırıcılar anneannemin evine izinsiz girmiş, korkutarak altınları almışlar. Emniyet güçleri sayesinde altınların yüzde 80'ini geri aldık, yüzde 20'si hala kayıp. Şimdi de sanıkların yakınları, avukatları bize gelerek 'Kayıp altınları biz ödeyelim, şikayetinizi geri alın' dediler. Ama biz böyle bir şeyi kabul etmedik. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Para önemli değil, cezalarını çekmeleri önemli. Buradan tüm emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı kadının 30 yıllık birikimi dolandırıldı - Son Dakika

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