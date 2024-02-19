Yatağa bağlı babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü - Son Dakika
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Yatağa bağlı babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 65 yaşındaki adam, yüksek ses meselesi sebebiyle tartıştığı komşusunu yatağa bağlı babasının yanında silahla vurarak öldürdü.

19.02.2024 21:49  Güncelleme: 22:27
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Sakarya'da bir kişi, gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu, yatağa bağlı babasının gözleri önünde vurarak öldürdü.

Yatağa bağlı babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü

YATALAK BABASININ YANINDA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Konuralp Mahallesi 2034 Sokak'ta ki meydana gelen olayda, 65 yaşındaki A.Y. ile komşusu arasında yüksek ses yüzünden tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada A.Y., elindeki silahla komşusu Bahattin Demir'i yatağa bağlı babasının yanında silahla vurdu.

Yatağa bağlı babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü
Bahattin Demir

GÖZALTINA ALINDI

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Yatağa bağlı babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü
Yatağa bağlı babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü
Yatağa bağlı babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü
Yatağa bağlı babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü
Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, Olay, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yatağa bağlı babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Beşiktaş 1903: Sakarya malum partiye yüksek oy çıkıyor. Rabbim merhamet versin 13 14 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu: idam şart kanundan korkan yok 26 1 Yanıtla
  • XYZ: Saygı... herkes karsisindakine saygili olsa çatışmalar yaşanmayacak. Demek gurultu adamın canına tak etmis. Aynini yillarca cektigim icin iyi bilirim, az karakolluk olmadik biz de... Herkesi uyariyorum, trafikte, evde, sokakta uyaniklik yapmayin, saygisiz olmayin. Sadece kurallara ve kanunlara uyun. 7 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Yatağa bağlı babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü - Son Dakika
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