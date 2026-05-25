Alkollü sürücü rakamı az buldu, ikinci cezaya tepkisi polisleri gülümsetti

25.05.2026 09:49  Güncelleme: 09:53
Isparta'da gece saatlerinde yapılan alkol denetiminde 1.31 promil alkollü yakalanan yabancı uyruklu kadın yazılan 25 bin lira cezayı az buldu. Daha ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını ve bu süre içerisinde araç kullanması halinde 200 bin lira ceza uygulanacağını öğrenen kadın, tepkisini "Oha" sözleriyle dile getirirken, o anlar uygulama noktasında gülümseten görüntülere sahne oldu.

Isparta'da gece saatlerinde gerçekleştirilen rutin alkol denetimlerinde ilginç anlar yaşandı. 

Polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu araç sürücüsü olan yabancı uyruklu Heba A. isimli kadın yapılan kontrolde 1.31 promil alkollü olduğu belirlendi. Ekipler tarafından kadına alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira cezai işlem uygulanırken, yazılan cezaları imzalayan kadın sürücü polis memurlarına ne kadar ceza yazıldığını sordu. Polis memurunun "25 bin lira" cevabını vermesi üzerine kadın sürücü cezayı az bulduğunu ifade ederek evrakları imzaladı.

CEZALARI DUYUNCA ŞAŞIRDI

Daha sonra ehliyetine 6 ay süreyle el konulacağını öğrenen kadın sürücü, polis memuruna şaşkınlıkla "Oha" diyerek tepki gösterdi. Kadının bu çıkışı uygulama noktasındaki ekipleri gülümsetti. Cezayı tekrar teyit etmek isteyen kadın sürücü, "6 ay ehliyetimi kullanamayacağım değil mi?" diye sordu. Polis memurunun, "Kullanırsan 200 bin lira para cezası var" demesi üzerine kadın sürücü bu kez, "Oha, ya lütfen yapma lo" sözleriyle tepki verdi. O anlar uygulama noktasında gülümseten görüntülere sahne olurken alkollü sürücü, işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Kaynak: İHA

