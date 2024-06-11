Yemen Açıklarında Göçmen Teknesi Faciası: Can Kaybı 49'a Yükseldi

3.Sayfa

Yemen açıklarında göçmen teknesinin alabora olması sonucu yaşanan faciada can kaybı 49'a yükseldi, kayıp 140 kişi aranıyor.

Yemen açıklarındaki tekne faciasında bilanço ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, göçmen teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 31'i kadın, 6'sı çocuk olmak üzere 49'a yükseldiği bildirildi. Somali'nin kuzey kıyısından ayrılan teknede yaklaşık 260 Somalili ve Etiyopyalı olduğu, 71 kişinin ise kurtarıldığı, 140 kişinin ise kaybolduğu aktarıldı. Kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Körfez ülkelerine geçiş noktası: Yemen

Öte yandan Rudum Bölge yetkilisi Hadi Al-Khurma tarafından yapılan ilk açıklamada, teknenin Şebve vilayetine ulaşamadan battığı, 38 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Hayatta kalanlar, teknenin şiddetli rüzgar nedeniyle battığını ifade etmişti.

Afrika Boynuzu'ndan (Etiyopya, Cibuti, Somali ve Eritre) yola çıkan düzensiz göçmenler, Körfez ülkelerine ulaşmak için Yemen'i geçiş noktası olarak kullanıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre geçtiğimiz yıl Afrika Boynuzu'ndan Yemen'e 97 bin göçmen geldi. - SANA