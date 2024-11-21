Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor

İstanbul'da bebek sevkleriyle haksız kazanç iddialarıyla yargılanan Yenidoğan Çetesi duruşması sürüyor.

21.11.2024 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine dördüncü gününde devam ediyor. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Funda Özen, "Dolandırıcılık ile suçlanıyorum. Ama hiçbir menfaatim, kazancım yok" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava dördüncü gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Funda Özen, "Doktor asistanı olarak çalıştım Reyap Hastanesi'nde 3 ay. Sonra 2024 yılının Mayıs ayına kadar medikal muhasebe uzmanı olarak çalışmaya başladım. Yenidoğan birimini fatura ettim. Dolandırıcılık ile suçlanıyorum. Ama hiçbir menfaatim, kazancım yok. Dosyadaki çoğu kişiyi tanımıyorum. 5-6 kişi tanıyorum bunlar da hastanede çalıştığım kişiler. Hiçbir şekilde ek bir gelirim yok. Medikal muhasebede SGK faturalandırma işlemi yapılır. SGK'da tıbbi evraklar ile oynama yapıldığı gerekçesi ile dolandırıcılık suçundan yargılanıyorum. Ama benim tıbbi bilgim yok. Tıbbi bir evrak ile oynama imkanım olamaz. Bu şekilde bir oynama yapmadım. Ben basamak değiştirmenin nasıl mümkün olduğunu bilmiyorum. Ben iddianameyi okuduğumda anladım böyle bir işletme olduğundan bilgim yoktu" dedi.

Duruşma sanık savunmaları ile sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yenidoğan Çetesi, Yenidoğan, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Bebek, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:08 MHP’li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç’a soruldu MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
11:43 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık’a konserde açılan İsrail bayrağını sordu Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
11:32 Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:30 Türkiye Futbol Federasyonu’nu mahkemeye verdiler Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler
17:22 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru
17:09 Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi
17:05 Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak
17:00 Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı
16:58 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi
16:56 Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte
16:54 Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 13:08:44. #1.11#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.