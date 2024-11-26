Yenidoğan Çetesi Davası: Hemşire Gece Doktor Görmedi - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davası: Hemşire Gece Doktor Görmedi

Yenidoğan Çetesi davasında hemşire Tuğba Ö., geceleri çocuk doktoru çalışmadığını ifade etti.

26.11.2024 17:28
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Hemşire Tuğba Ö.: "Çalıştığım süre boyunca geceleri hiç çocuk doktorunun çalıştığını görmedim"

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine yedinci gününde devam ediliyor. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık hemşire Tuğba Ö., "Çalıştığım süre boyunca geceleri hiç çocuk doktorunun çalıştığını görmedim" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava yedinci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

"Fırat Sarı'nın ne ismini duydum, ne de bebek yoğun bakımı satın aldığından haberim var"

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Cafer Akdur, "Bağcılar Medilife Hastanesi'nde doktor olarak çalışıyordum. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmiyorum, ne bir örgüt üyesiyim, ne de SGK'yı dolandırdım. Hakkımda hiçbir tape kaydı yok, banka hesaplarımda hiçbir oynama yok. Fırat Sarı'yı tanımıyorum. Son bir sene başhekimlik yaptım. Fırat Sarı'nın ne ismini duydum, ne de bebek yoğun bakımı satın aldığından haberim var. Semiha Yavuz vardı başhekim olarak. Kurum içinden sadece Dursun Eryılmaz ile Semiha Yavuz'u tanıyorum" dedi.

"Geceleri hiç çocuk doktorunun çalıştığını görmedim "

Savunma yapan diğer tutuksuz sanık hemşire Tuğba Ö. ise, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. SGK'yı zarara uğratma durumu söz konusu değildir. Bağcılar Medilife Hastanesi'ne hemşire olarak işe başladım. Benden Çağla Durmuş sorumluydu. Çalıştığım süre boyunca geceleri hiç çocuk doktorunun çalıştığını görmedim. Çocuk doktoru olarak gündüzleri Dursun Eryılmaz vardı. Benim sorumlum İlker Gönen'di, bir sorun olduğunda onu arıyordum" dedi.

Mahkeme başkanı sanığa, "Çağla Durmuş için, entübe olmayan bebekleri entübe gösterip ilaç düşüşü yapıyordu demişsin. Bununla ilgili ne diyorsun?" diye sordu.

Sanık, "Bebeğe ilaç düşüşü yapacağım entübe gösterin diyordu Çağla. Hastayı entübe gibi gösterip ilaç düşüşü yapacağını söyledi. Bunu kendisi dile getiriyordu. Entübe gösterin diyordu. Belli bir bebekten konuşmuyordu o an. Genel konuşuyordu" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya 15 dakika ara verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davası: Hemşire Gece Doktor Görmedi - Son Dakika

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