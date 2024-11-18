Yenidoğan Çetesi Davasında 45 Dakika Ara - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında 45 Dakika Ara

İSTANBUL - Yenidoğan Çetesi'nin duruşmasında 45 dakikalık ara verildi. 41 sanık yargılanacak.

18.11.2024 23:52
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Yenidoğan Çetesinin ilk duruşmasında 45 dakikalık ara

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın ilk celsesine 45 dakikalık ara verildi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak fezleke hazırlanmıştı. Fezleke değerlendirme yapılması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. İddianame Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında bugün 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılanmasına başlandı. Konferans salonunda görülecek duruşma öncesi avukatlar, baro başkanları, milletvekilleri salona girdi. Duruşmaya ayrıca Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu, İstanbul 2 No'lu Baro, Muğla Barosu, Tekirdağ Barosu, Diyarbakır Barosu, Bursa Barosu, Denizli Barosu, Mardin Barosu, Kırklareli Barosu başkanları da katıldı. Duruşmada mahkeme başkanının taraf olmayanların salondan çıkarılması önerisi üzerine milletvekilleri ve baro başkanları arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine mahkeme, 15 dakika ara verdi. Verilen aranın ardından 22'si tutuklu toplam 41 sanık duruşma salonuna alındı. Sanıkların kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından davanın ilk celsesinin görülmesine başlandı.

Örgüt lideri aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyledi

Kimlik tespitleri esnasında sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri Fırat Sarı aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söyledi.

Başka şikayetçinin olduğu ortaya çıktı

Duruşmada mağdur olduğunu belirterek dilekçe sunan başka vatandaşların olduğu da belirtildi. Gelen yeni dilekçelerin savcılık makamı tarafından değerlendirileceği öğrenildi. Duruşma dosyaya gelen evrakların okunması ile devam edildi.

İlk celseye 45 dakikalık ara verildi

Duruşmaya Ses ve Görüntülü Sistemi sisteminde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle 45 dakika ara verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davasında 45 Dakika Ara - Son Dakika

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