Yenidoğan Çetesi Davasında 5. Gün - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi Davasında 5. Gün

İstanbul'da bebekleri öldüren Yenidoğan Çetesi'nin 47 sanığı için yargılama devam ediyor.

22.11.2024 10:43
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İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine 5'inci gününde devam ediliyor.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 5. gününde devam ediyor.

Çok sayıda siyasetçi duruşma salonunda yer aldı

Duruşmaya TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Yanık, Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, duruşma salonunda bulunurken, sanıklar ve mahkeme heyeti duruşma salonunda yer aldı. Duruşmanın görülmesine sanıkların yoklamasıyla devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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