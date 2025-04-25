Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık

Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı\'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık

Yenidoğan Çetesi davasının dördüncü duruşmasında örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Fırat Sarı savunmasında "Biz bebek katili diye anılıyoruz. Biz hastalara şifa uğruna çalıştık" dedi. Dava, 28 Nisan Pazartesi gününe ertelendi.

25.04.2025 18:53
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Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' davası olarak bilinen ve bebek hastaları önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 29'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü duruşmasında tanıkların dinlenmesine devam etti.

FIRAT SARI: YOĞUN BAKIM ÖNÜNDEN GEÇEN HERKES BANA DAVA AÇIYOR

Duruşmada örgüt lideri olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Fırat Sarı Cumhuriyet Savcısının talebine ilişkin savunma yaptı.

Sarı savunmasında, "Dosyanın üzerinde başından beri algılar var. Zengin bize ve arkadaşlarımıza 'Asalak, böcek' dedi, bizi aşağıladı. Buradaki arkadaşlar başarılı sağlık çalışanlarıdır. Biz bebek katili diye anılıyoruz. Biz hastalara şifa uğruna çalıştık. Ben gece yarıları çalıştım. Sağlık Bakanlığının raporu özensiz hazırlanmıştır. Medyanın algısını sizler de görüyorsunuz. Ben yaklaşık 15-20 bine yakın yoğun bakım hastası baktım. Şimdi yoğun bakım önünden geçen herkes bana dava açıyor. Mustafa Kemal Zengin'i tanımıyorum. Böyle kriminal kişilerle ilişkim olmadı. Böyle bir dosyada savcıyı neden ziyaret etti onu da anlamadım. Bu konu araştırılsın.

Ben savcıya Mustafa Kemal Zengin'den önce gittim. Savcı korkacak biri değildi. Savcı bana, 'Hastane sahiplerinin suçu var. Bana hastane sahibi verecek misin. Seni ölümlerden sorumlu tutmuyorum.' dedi. Dosyayı kapatmak isteyen böyle davranmaz. Mustafa Kemal Zengin'in girişiminin savcıya karşı olduğunu düşünüyorum. Bu bizim kriminalize olmamıza neden oldu ve Mustafa Kemal ile Fırat Sarı çete dediler. Savcının attığı iddia edilen gece yarısı mesajının da açıklanmasını istiyorum. " dedi.

"OPARA BEBEĞİN SGK'SI YOKTU"

Opara bebeğin ölümüyle ilgili de konuşan Sarı, "Opara bebeğin ölümüyle ilgili 6 aylık bebeğin yenidoğan yoğun bakımına yatırılmasının suç olduğu söylendi böyle birşey yok. SGK 28 günden büyük bebeklerin erişkin yoğun bakımına yatırılmasını belirtir; bu ödemelerle ilgilidir. Fakat bu bebeğin SGK'sı zaten yok. Yatışının hiçbir sıkıntısı yoktu. Ben o hastayı da görmedim bana sadece telefonda böyle bir hastanın yattığı söylendi. Medya gereksiz algı yapıyor." dedi.

"EV HAPSİNE BİLE RAZIYIM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Senanur Ünlü ise "Yeni doğum yaptım. 5 aydır tutukluyum. Bana örgüt üyesi diyorlar ama ben örgütün ne olduğunu burada öğrendim. Para aklıyorlar denildi ama benim evim bile kira. 1.5 yaşında çocuğum var. Ben nasıl böyle birşey yaparım. Benim sütüm bile kesilmedi. Ben başka bir anneye bu acıyı nasıl çektiririm. Beraatimi istiyorum. Ev hapsine bile razıyım yeter ki çocuğum yanımda olsun" dedi.

SANIK YAKINLARI ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI

Tutuklu sanıkTuğçe Toptemel ise, "Hakan Doğukan Taşçı'nın beyanlarını kabul etmiyorum. Opara bebeğin yaşadıkları tapelerde kayıtlı zaten. İhmal olarak hemşirelerden sadece ben tutukluyum ama neyin ihmali bu bilmiyorum" dedi. Toptemel'in sözleri sonrası Doğukan Taşçı'nın yakını olduğu öne sürülen bir izleyici 'Sen bilirsin' dedi.

Bunun üzerine Toptemel'in annesiyle Taşçı'nın yakını arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından sanık yakınları duruşma salonundan çıkarıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarını dinlemek üzere duruşmayı 28 Nisan Pazartesi günü saat 10.00'a erteledi.

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3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi davasında Fırat Sarı'dan pişkin sözler: Biz hastalara şifa uğruna çalıştık - Son Dakika

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