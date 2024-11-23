Yenidoğan Çetesi Davasında İtirazlar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yenidoğan Çetesi Davasında İtirazlar Devam Ediyor

Sanık avukatı, basının müvekkilini bebek katili ilan ettiğini savundu. Yargılama sürüyor.

23.11.2024 00:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenidoğan Çetesi sanığının avukatı: "Basın mensupları müvekkilim dahil herkesi bebek katili yapmıştır"

İSTANBUL - İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın görülmesine beşinci gününde devam ediyor. Bağcılar Medilife Hastanesi'nde yeni doğan yoğun bakım sorumlu doktoru olarak çalışan ve 4 bebeğin ölümünde sorumluluğu olduğu iddianamede belirtilen Dursun Eryılmaz'ın savunması ile duruşma devam ediyor. Duruşmada sanık Eryılmaz savunma yaparken avukatı "Mahkemenin bir hükmü kalmamıştır, basın mensupları müvekkilim dahil herkesi bebek katili yapmıştır" dedi.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava beşinci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, Bağcılar Medilife Hastanesi'nde yeni doğan yoğun bakım sorumlu doktoru olan; ayrıca Melek Süleymanoğlu, Öykü Helvacı, Havanur Karakoç ve Ayaz Karaduman bebeğin ölümünde sorumluluğu olduğu iddianamede belirtilen Dursun Eryılmaz savunma yaptı.

"Fırat Sarı ile çalışırken 1 buçuk yıl içerisinde 800 bin lira para aldım"

Fırat Sarı'yla ilgili konuşan Dursun Eryılmaz, "Fırat Sarı'yı çocuk pediatrisi olarak tanıyorum. Ben onun yanında çalışmadım. Benim çalıştığım hastaneyi Fırat Sarı satın aldı. Fırat Sarı ile çalışırken 1 buçuk yıl içerisinde 800 bin lira para aldım. Bebeklerin yoğun bakımlara transfer edileceğini biliyorduk. Ayaz bebeği hastaneden zorla almadım. Ailenin akraba evliliği olduğu söyleniyordu" ifadelerini kullandı.

Sanık savunma yaptığı sırada söz alan müşteki avukatı, Ayaz bebeğin akraba evliliği olmadığının raporlandığını aktardı.

Savunmasına devam eden sanık Eryılmaz, "Ayaz bebeğin ölüm haberini İlker Bey verdi ama aradan bir yıl geçti tam olarak emin değilim. Klavye bilgim çok az olduğu için epikrizler konusunda sekreter ve hemşirelerden klavye için destek aldığım zamanlar olmuştur" şeklinde konuştu. Duruşmada, sanık avukatı, basın mensuplarına tepki göstererek, "Mahkemenin bir hükmü kalmamıştır, basın mensupları müvekkilim dahil herkesi bebek katili yapmıştır" dedi.

Duruşma, verilen aranın ardından sanık savunmaları ile devam edecek.

Kaynak: İHA

Yenidoğan Çetesi, Politika, 3-sayfa, Medya, Bebek, Hukuk, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi Davasında İtirazlar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 DEM’li eş başkandan Tunceli’de ayaklanma çağrısı: 1938’deki gibi işgal ettiler DEM'li eş başkandan Tunceli'de ayaklanma çağrısı: 1938'deki gibi işgal ettiler
21:45 THY, İstanbul Havalimanı’ndan 38 seferini iptal etti THY, İstanbul Havalimanı'ndan 38 seferini iptal etti
21:41 Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı Tunceli ve Ovacık Belediyelerine Kayyum Atandı
21:31 Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama Görevden uzaklaştırılan başkandan provokatif açıklama
20:38 Tunceli ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından belediye önünde protestolar başladı
09:44 Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor Ünlü oyuncu Burcu Özberk ekranlara dönmek istiyor
09:41 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu 4 ülke Netanyahu için çıkarılan tutuklama emrini uygulayacağını duyurdu
09:33 Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma
09:30 Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu Adı Atletico Madrid ile anılan Arda Turan sessizliğini bozdu
09:19 Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar Ünlü firmanın adını kullanıp böreğe sakatat katmışlar
09:04 Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fenerbahçe, En-Nesyri için yapılan tarihi teklifi 1 saniye bile düşünmeden reddetti
08:59 Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi Ali Rıza Demircan: Asırlık Cumhuriyet tarihimizde Erdoğan gibi bir siyasi gelmedi
08:48 Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme yenildi
08:42 İstanbul’a kar yağacak mı Uzmanlardan cumartesi uyarısı İstanbul'a kar yağacak mı? Uzmanlardan cumartesi uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 00:40:48. #1.12#
SON DAKİKA: Yenidoğan Çetesi Davasında İtirazlar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.