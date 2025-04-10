Yenidoğan Çetesi'ne Operasyon: İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi'ne Operasyon: İddianame Hazırlandı

Yenidoğan Çetesi'ne yönelik operasyonda yakalanan 13 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

10.04.2025 16:47
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Yenidoğan Çetesi'ne yönelik gerçekleştirilen 2. dalga operasyonda yakalanan 13 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana dosya ile birleştirilirken, cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin de sanık olarak yer aldı. Zengin iddianamede yer alan ifadesinde, "Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum. Savcıma tehdit amaçlı gitmedim. Sadece öngörülerimi kendisi ile paylaştım" dedi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma çerçevesinde çalışmalarına devam eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 Aralık'ta 2024'te yaptıkları operasyonda çete lideri Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettiklerini belirlediği 5 doktor, 5 sağlık çalışanı, 3 hemşire ve 1 sivili gözaltına almıştı. Devam eden soruşturma kapsamında tespit edilen 18 şüpheliye yönelik fezleke hazırlanmıştı. Hazırlanan fezleke iddianame hazırlanması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 13 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan 57 sayfalık iddianamede, Sosyal Güvenlik Kurumu suçtan zarar gören, 13 kişi ise sanık sıfatıyla yer aldı. İddianamede, yargılaması Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen Yenidoğan Çetesi'ne yönelik ana dosyadaki tıbbi uzman mütalaası, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporu, alınan ifadeler ve tapelerde isimleri geçen ancak açılan kamu davasında yer almayan bir kısım şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Hazırlanan iddianamede Mustafa Kemal Zengin'in, cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında Tuğçe Toptemel'i tahliye ettirmek için görüşme yaptığı ve tehdit boyutuna varacak söylemlerde bulunduğu aktarıldı. Öte yandan iddianamede yer verilen HTS kayıtlarına göre Mustafa Kemal Zengin'in Beylikdüzü Medilife Hastanesi Mesul Müdürü Ahmet Atilla Yılmaz ile 138 kez, tahliye ettirilmek istenen örgüt üyesi Tuğçe Toptemel'in üvey babası olan Yavuz Ç. ile 110 kez ve savcının yanına birlikte gittiği şüpheli avukat Aylin Arslantatar ile bin 320 kez irtibatı olduğu belirtildi.

Sanık Zengin'in, sanık Tuğçe Toptemel'in tahliyesi için soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit edecek düzeyde örgüt üyesini sahiplenmesi değerlendirildiğinde örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmadığı ancak eylemleriyle suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu iddianamede kaydedildi.

İddianamede, sanık Zengin'in bu kapsamdaki eyleminin 'örgüte yardım etme' olarak değerlendirildiği, savcının makamında tehdit edilmesi ile ilgili soruşturmanın ayrıca devam ettiği belirtildi. İddianamede, sanık doktor Zeki Ötünç'ün ise Sağlık Bakanlığı Müfettiş Raporu'na göre Avcılar Hospital'da Kerem Muhammet Tokluoğlu adlı bebeğin ölümünde, hastaya uygun canlandırma tedavisi uygulamadığı, solunum cihazının destek ayarlarını yapmakta yetersiz kaldığı için ihmali olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

İddianamede diğer sanıklar yönünden de çeşitli suçlardan değerlendirmeler yer aldı.

Hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen Mustafa Kemal Zengin, "Üslubumun yanlış anlaşılmasından dolayı Türk milletinden ve Türk devletinden özür diliyorum. Savcıma tehdit amaçlı gitmedim. Sadece öngörülerimi kendisi ile paylaştım. Ben herkese kendimi müşavir olarak tanıtırım, bana müsteşar diyenleri de müşavir diyerek düzeltirim. Ancak müsteşar demeye devam ediyorlar. Buna benim yapabileceğim bir şey yok" dedi. Kendisine "cumhuriyet savcısı hakkında bu kadar bilgiye nasıl vakıf oldunuz?" şeklinde soru sorulan Mustafa Kemal Zengin, "Ben sadece Yavuz Çelik'in bana söyledikleri kadar biliyorum. Diğer söylediklerim tamamen boş boğazlılıktandır. Benim olayı biraz abartmamdan dolayı olay bu noktaya gelmiştir. Başka ekleyeceğim bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

İddianamede, şüpheliler Hilda Keykubad, Dursun Eryılmaz, Seher Çuhadar, Şeyhmus Çelik ve Songül Kaloğlu hakkında soruşturma izni alınmadığı için şüphelilerin dosyalarının ayrıldığı açıklandı.

Sanık Mustafa Kemal Zengin hakkında ise 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, diğer 12 sanık hakkında ise farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi'ne Operasyon: İddianame Hazırlandı - Son Dakika

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