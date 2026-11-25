Yenimahalle'de çöp yakılmasıyla büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yenimahalle'de bir inşaat şantiyesinde çöplerin yakılmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında inşaat halindeki binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.
Ankara'da inşaat şantiyesinde çöplerin yakılmasının ardından alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde çöplerin yakılmasının ardından alevler bir anda büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda inşaat halindeki bir binanın dış cephesinde hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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