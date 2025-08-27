7 kişi bir adamı dövdü, bayılınca durdular

Yenimahalle ilçesi Çarşı mahallesinde akşam saatlerinde 7 kişilik bir grup henüz bilinmeyen bir sebeple bir kişiyi sopalarla kovaladı. Kaçan kişinin yere düşmesinin ardından grup şahsı sopalarla darp etti.

BAYILINCA DURDULAR

Şahıs darbın ardından bayılırken gruptaki şahıslar ise koşarak uzaklaştı. O anlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.