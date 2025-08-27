7 kişi bir adamı dövdü, bayılınca durdular - Son Dakika
27.08.2025 01:55
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 7 kişilik grup bir adamı önce kovaladı, sonra dövdü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yenimahalle ilçesi Çarşı mahallesinde akşam saatlerinde 7 kişilik bir grup henüz bilinmeyen bir sebeple bir kişiyi sopalarla kovaladı. Kaçan kişinin yere düşmesinin ardından grup şahsı sopalarla darp etti.

BAYILINCA DURDULAR

Şahıs darbın ardından bayılırken gruptaki şahıslar ise koşarak uzaklaştı. O anlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Halis demir:
    eskiden hırsızlar böyle kovalanır dövülürdü şimdi hırsızlar çok değerli. 0 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Ankara bu gidisle adana ve samsunu sollayacak ha gayret bebeler 0 0 Yanıtla
  • serhat ali:
    adana-antep olma yolunda hızla ilerliyor ülkenin başkenti... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
03:39
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete’de
Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam kararı Resmi Gazete'de
07:12
Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi
Devlet hastanesindeki skandal görüntü Bakanlığı harekete geçirdi
