Yenimahalle ilçesi Çarşı mahallesinde akşam saatlerinde 7 kişilik bir grup henüz bilinmeyen bir sebeple bir kişiyi sopalarla kovaladı. Kaçan kişinin yere düşmesinin ardından grup şahsı sopalarla darp etti.
Şahıs darbın ardından bayılırken gruptaki şahıslar ise koşarak uzaklaştı. O anlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
7 kişi bir adamı dövdü, bayılınca durdular
