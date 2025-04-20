Yerköy\'de Uyuşturucu ve Silah Yakalandı

Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından istihbarat alınarak incelenen otomobilde tabanca ve balta ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Yerköy ilçesinde yapılan yol kontrolünde araçta ve araç içerisinde bulunan S.E, M.İ., H.K., E.K. ve A.A. isimli şüphelilerin iki ayrı adresinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek, 1 balta ve 3 adet bıçak ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - YOZGAT