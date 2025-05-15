Yönetmen ve senarist Ali Özgentürk 79 yaşında hayata veda etti. Ali Özgentürk'ün vefatını kardeşi gazeteci Nebil Özgentürk duyurdu. Özgentürk 'Sevgi emektir' sözüyle devleşen Selvi Boylum Al Yazmalım'ın senaristiydi.
Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Nebil Özgentürk şu ifadeleri kullandı: "Abim... Sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu, 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı... Finalinde hayata 'sevgi emektir' diye söz bırakan Selvi Boylum'un. Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi... Çok üzgünüm.."
• Yengeç Oyunu, 2008
• Kalbin Zamanı, 2004
• Balalayka, 2000
• Sır, 1997
• Mektup, 1997
• Yer Çekimli Aşklar, 1995
• Çıplak , 1992
• Su Da Yanar, 1987
• Bekçi, 1986
• At, 1981
• Hazal, 1979
• Yasak ,1975
• Ferhat, 1974
• Kalbin Zamanı, 2004
• Sır, 1997
• Mektup, 1997
• Yer Çekimli Aşklar, 1995
• Çıplak , 1992
• Hazal, 1979
• Selvi Boylum, Al Yazmalım , 1977
• Mektup, 1997
• Seni Seviyorum Rosa, 1992
• Çıplak , 1992
• Su Da Yanar, 1987
• Bekçi, 1986
• At, 1981
Son Dakika › 3.Sayfa › Yeşilçam'ın usta ismi Ali Özgentürk hayatını kaybetti - Son Dakika
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