Pençe-Kilit operasyon bölgesinde metan gazından zehirlenerek şehit olan askerimiz Özkan Özkanlı'nın, kardeşiyle birlikte yetim olarak büyüdüğü ve maaşından yetim öğrencilere harçlık verdiği ortaya çıktı.
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7.07.2025 18:35:51. #7.12#
SON DAKİKA: Yetim öğrencilere harçlık veren Şehit Özkan Özkanlı'nın kendisinin de yetim büyüdüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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