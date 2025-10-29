Yıkılan binadaki eczacıdan "kolon kesme" iddialarına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yıkılan binadaki eczacıdan "kolon kesme" iddialarına yanıt

Yıkılan binadaki eczacıdan "kolon kesme" iddialarına yanıt
29.10.2025 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın alt katındaki eczanenin sahibi Uğur Aydın, kolon kesme iddialarına yanıt verdi. Aydın, "Bir arkadaş, 'Yok kolon kesmişler' gibi şeyler söyledi. Ortasında direk yok ya da benim gördüğüm bir yerde direk yok. Binanın etrafında direkler var. O direkleri de kesme şansımız yok." dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binanın alt katındaki eczanenin sahibi Uğur Aydın, "Bir arkadaş, 'Yok kolon kesmişler' gibi şeyler söyledi. Ortasında direk yok ya da benim gördüğüm bir yerde direk yok. Binanın etrafında direkler var. O direkleri de kesme şansımız yok." ifadelerini kullandı.

YIKILAN BİNADAKİ ECZACI: KOLONLARDA ÇATLAK GÖRMEMİŞLER

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Koca Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan ve çöken binada arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Eczane sahibi Uğur Aydın, gazetecilere ikinci kez açıklamalarda bulundu. Aydın, "Bu olay saat 07.00'de değil de 30 Ekim'de olmuş olsaydı, şu anda belki büyük bir ihtimalle eczanenin içinde biz de kalmış olacaktık. Dün binanın ön tarafında ufak ufak çökmeler varmış. Eşim bunu Ergün Bey'e (müteahhit) anlatıyor. Ergün Bey de zaten hemen gelmiş. Bakmışlar, kolonları incelemişler. Herhangi bir çatlaklık vesaire bunlar var mı diye bakmışlar. Bunların olmadığı tespit edilmiş" dedi.

Yıkılan binadaki eczacıdan 'kolon kesme' iddialarına yanıt

"MÜTEAHHİT 'HERHANGİ BİR SIKINTI YOK' DEDİ"

Uğur Aydın, sözlerine şöyle devam etti: "Sonra da sanırım metro inşaatından dolayı aşağıda cihazlar varmış. Herhangi toprak kayması vs. binaları ölçen bir şeyler varmış. Artık onlarla mı görüşüyorlar, ne yapıyorlar bilemiyorum. Sonra da Ergün Bey 'Herhangi bir sıkıntı yok' dedi. Biz de bu sabah uyandığımızda böyle bir durumla karşılaştık."

Yıkılan binadaki eczacıdan 'kolon kesme' iddialarına yanıt

"DİREKLERİ KESME ŞANSIMIZ YOK"

Dün akşam kendisinin de dükkanı ve binayı incelediğini anlatan Aydın, "Hatta su geçen yerler vardı. Su geçen yerlere silikon sıktım çünkü eczanemin altına su damlıyordu. Binanın sadece sağlamlığıyla ilgili bir şey söyleyebilirim. Biraz önce bir arkadaş, 'Yok kolon kesmişler' gibi şeyler söyledi. Ortasında direk yok ya da benim gördüğüm bir yerde direk yok. Binanın etrafında direkler var. O direkleri de kesme şansımız yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Biz Eczacılar Odası'na kayıtlıyız. Eczacılar Odası'nda iskanı olmayan, imarı olmayan... iç imarını da göstermemiz gerekiyor. Öyle bir durumun olma ihtimali yok. Bunların hepsinin Kocaeli Eczacılar Odası'nda da kaydı var, Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde de kaydı var. Çünkü hepsine dosya veriyoruz biz" diye konuştu.

Yıkılan binadaki eczacıdan 'kolon kesme' iddialarına yanıt

"KOLONUN İÇİNE ALÜMİNYUMDAN BAKTIĞIM ZAMAN BİR SIKINTI YOK"

Dün öğlen 13.00'a kadar açık olduklarını söyleyen Aydın, "Dün yarım gün tatil olduğu için eşim buradaydı. Bir yere kadar gitmişti. O eczaneye geçti ama ben şehir dışındaydım. Bana sonradan bilgi geldi. Ben de hemen müteahhit ve dükkan sahibimizle hemen iletişime geçmesini söyledim. O da zaten çok fazla durmadı. Büyük bir ihtimalle bir yarım saat içinde hemen geldiler onlar da. Çektiğiniz görüntüde kolona ait değil, alüminyuma ait. Yani kolonun içine alüminyumdan baktığım zaman herhangi bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Uğur Aydın, 3-sayfa, Kocaeli, Eczane, Güncel, Aydın, Gebze, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yıkılan binadaki eczacıdan 'kolon kesme' iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’de Nadir Mammatus Bulutları Görüntülendi Fethiye'de Nadir Mammatus Bulutları Görüntülendi
Bahis skandalında 152 hakem PFDK’ya sevk edildi İşte isim isim liste Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
Milli maçta korku dolu anlar Hakem bir anda yere yığıldı Milli maçta korku dolu anlar! Hakem bir anda yere yığıldı
Bursa’da demir kapının altında kalan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Bursa'da demir kapının altında kalan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var Yönettiği son 5 maç bomba 152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba
Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu 19 yıllık gerçek ortaya çıktı Kayalıklardan sarkan kablolar korkuttu! 19 yıllık gerçek ortaya çıktı
Sadettin Saran’dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum Sadettin Saran'dan bahis oynadığı ortaya çıkan Zorbay Küçük için olay yorum
Melissa Kasırgası, Jamaika’nın güneybatısını vurdu Melissa Kasırgası, Jamaika'nın güneybatısını vurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail’in Gazze’ye saldırısına tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'ye saldırısına tepki

16:27
Gebze’de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında
16:17
II. Abdülhamit’in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
II. Abdülhamit'in torunundan tartışma yaratan 29 Ekim paylaşımı
16:07
Galatasaray’da flaş gelişme Barış Alper takımdan ayrılıyor
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
15:29
Ses kaydıyla her şey ifşa olmuştu Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar
Ses kaydıyla her şey ifşa olmuştu! Baldızla 20 yıllık yasak aşk cinayetinde yeni karar
15:28
Gebze’deki felaket göz göre göre gelmiş
Gebze'deki felaket göz göre göre gelmiş
15:12
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası’ndan elendi
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
14:08
Zorbay Küçük’ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı
Zorbay Küçük'ün hangi maçlara bahis yaptığı ortaya çıktı
14:05
Gebze’de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı
13:02
Eski Kemer Belediye Başkanı’na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında
12:59
Güllü’nün kızı, annesi için yazdığı ’’Bu kadın ölsün’’ mesajını böyle savundu
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı ''Bu kadın ölsün'' mesajını böyle savundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2025 17:14:52. #7.13#
SON DAKİKA: Yıkılan binadaki eczacıdan "kolon kesme" iddialarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.