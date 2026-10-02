Yılancı Kemal\'e dişli rakip! Yakalamak tam 4 saat sürdü

Hatay'ın Payas ilçesinde bir evin mutfağına giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki karayılan, "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer'e zor anlar yaşattı. Başer, mücadele sırasında yılan tarafından ısırılmasına rağmen yaklaşık 4 saat süren uğraşın ardından karayılanı çıplak elleriyle yakaladı.

MUTFAK TEZGAHININ ALTINA SAKLANDI

Olay, Payas ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin mutfağına giren yaklaşık 2 metre uzunluğundaki karayılan, tezgahın altına saklandı.

Yılanı fark eden ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile çevrede "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer geldi.

4 SAAT SONRA ÇIPLAK ELLERİYLE YAKALADI

Mutfak tezgahının altındaki karayılanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan Başer ile yılan arasındaki mücadele yaklaşık 4 saat sürdü. Yılan tarafından ısırılmasına rağmen mücadeleyi sürdüren Başer, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle karayılanı çıplak elleriyle yakalamayı başardı. O anlar çevredekilerin kamerasına da yansıdı.

"EN SONUNDA YILAN DA YORULDU"

Yaşadığı zorlu anları anlatan Kemal Başer, "Belki de sezonun son yılanları bizi resmen zor bir mücadeleyle uğraştırdı. Payas itfaiye ekiplerinin müthiş performansı ve desteğiyle çok uğraştık. Elinize sağlık, siz olmasanız ben alamazdım. En sonunda yılan da yoruldu ve bir açıklık verdi. Yılanı kurtardık ve ev sahibini de kurtardık" ifadelerini kullandı.

DOĞAYA SALDI

Başer, yaklaşık 4 saatlik mücadelenin ardından yakaladığı karayılanı evden çıkardı. Yılan daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.