Yılbaşı Kutlamasında Alkollü Polis Skandalı - Son Dakika
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Yılbaşı Kutlamasında Alkollü Polis Skandalı

Zambiya'da alkollü polis, gözaltındaki 13 kişiyi serbest bıraktı, şimdi aranıyorlar.

03.01.2025 12:43
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Zambiya'da alkollü polisin yılbaşı gecesi kutlamalara katılması için serbest bıraktığı 13 kişi aranıyor.

Zambiya'da alkollü polis Titus Phiri, yılbaşı kutlamaları için başken Lusaka'da bulunan Leonard Cheelo adlı karakolda gözaltında tutulan 13 kişiyi serbest bıraktı. Zambiyalı yetkililer açıklamasında, 13 kişiyi serbest bırakan Phiri'nin gözaltına alındığını bildirirken, serbest bırakılanların hırsızlık, gasp ve saldırı suçlarından gözaltına alındığını belirtti.

Açıklamada, serbest bırakılmalarının ardından yılbaşı kutlamalarına katılan 13 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Polis Sözcüsü Rae Hamoonga, Phiri'nin yılbaşı gecesi alkollü bir şekilde hücre anahtarlarını polis memuru Serah Banda'dan zorla aldığını söyleyerek, "Daha sonra, hem erkek hem de kadın hücrelerinin kilidini açtı ve şüphelilere yeni yıl kutlamalarına katılmakta özgür olduklarını belirterek ayrılmaları talimatını verdi. Gözaltındaki 15 şüpheliden 13'ü kaçtı. Olayın ardından polis memuru da olay yerinden kaçtı" dedi.

Zambiya'da 1997'de yılbaşı gecesi Yüksek Mahkeme Yargıcı Kabazo Chanda bazıları polis tarafından tehlikeli bulunan 53 şüphelinin serbest bırakılmasına karar vermişti. Chanda, şüphelilerin 1992 yılında tutuklanmalarına rağmen henüz mahkemeye çıkmamış olmalarına sinirlendiğini ifade etmişti. - LUSAKA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yılbaşı Kutlamasında Alkollü Polis Skandalı - Son Dakika

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