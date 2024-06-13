YKS'de yapay zeka ile kopya çeken şahısın okuldaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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YKS'de yapay zeka ile kopya çeken şahısın okuldaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Isparta'da yapılan YKS sınavında yapay zeka kullanarak kopya çeken bir şahsın okul koridorlarındaki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın sınav salonunda ayakkabısının içerisinde bulunan elektronik düzenekle soruları yapay zekaya çözdürdüğü ve cevapları cep telefonu aracılığıyla aldığı belirlendi. Şüpheli ve yardım eden kişi adli makamlara sevk edildi.

13.06.2024 09:22
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YKS'de yapay zeka ile kopya çeken şahısın okuldaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

ISPARTA - Isparta'da YKS sınavında kurduğu düzenek sayesinde soruları yapay zekaya çözdürerek yakalanan şahısın, sınava girdiği okul koridorlarındaki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ÖSYM tarafından 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS'nin TYT oturumunda M.E.E.'nin hareketlerinden şüphelendi. Salondan çıkarılan M.E.E.'nin üzerinde yapılan aramada, ayakkabısının içerisinde elektronik bir düzenek olduğu tespit edildi. Şüphelinin router cihazıyla internet bağlantısı sağladığı, düğme görünümü verilmiş kameraya soruyu okutup yapay zekaya gönderdiği, yapay zekanın da sorunun çözümünü yapıp, cevabı kredi kartı görünümündeki cep telefonu vasıtasıyla şüpheliye kulaklıkla ilettiği belirlendi. Yapılan araştırmada M.E.E'ye A.B. isimli şahsın yardım ettiği tespit edildi. M.E.E. ve A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören 2. sınıf öğrencisi M.E.E' nin, sınavın yapılacağı okula geldikten sonra sınıfını kontrol ederek tuvalete gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahısın bir süre sonra tuvaletten çıkarak tekrar tuvalete girdiği, yapay zeka sisteminin bir saat sonra hata vermesi üzerine panikleyerek şüpheli hareketleri nedeniyle sınav salon görevlisi tarafından fark edilerek yakalanıp sınıftan çıkarıldığı anlar yer aldı.

Emniyet ekiplerine haber verilmesinin ardından M.E.E'nin gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzerine emniyete götürüldüğü an okul güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa YKS'de yapay zeka ile kopya çeken şahısın okuldaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: YKS'de yapay zeka ile kopya çeken şahısın okuldaki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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