Yol kenarında dilencilik yaptığı iddia edilen kadına hafif ticari araç çarptı - Son Dakika
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Yol kenarında dilencilik yaptığı iddia edilen kadına hafif ticari araç çarptı

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Konya'da kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarında oturan dilencilik yaptığı iddia edilen kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

23.08.2024 21:50
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Yol kenarında dilencilik yaptığı iddia edilen kadına hafif ticari araç çarptı

KONYA - Konya'da kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarında oturan dilencilik yaptığı iddia edilen kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Dutlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 42 SD 276 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hafif ticari araç yol kenarında çöp konteynerinin yanında oturan dilencilik yaptığı iddia edilen Ö.E.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan Ö.E. ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yol kenarında dilencilik yaptığı iddia edilen kadına hafif ticari araç çarptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yol kenarında dilencilik yaptığı iddia edilen kadına hafif ticari araç çarptı - Son Dakika

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