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Yola harç döken mikserin sürücüsüne para cezası

BARTIN - Bartın'da seyir halinde bulunan bir mikserden yola harç döküldü. Görüntünün sosyal medyaya yansıması üzerine ise yoldaki harç ekipler tarafından temizlenirken, sürücüye ise para cezası kesildi.

Bartın Özel İdare Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında duran bir iş makinasının, çalışır durumdaki tankından yola harç döküldü. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket eden mikserdeki harç, yola dökülmeye devam etti. O anlar, çevredeki araçlarda bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine yoldaki harç ekipler tarafından temizlenirken, aracın sürücüsüne ise trafik polisleri tarafından ceza kesildiği öğrenildi.