Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yolcu otobüsünün şoförü seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otobüs bariyere çarparak ilerlemeye devam etti. Bu sırada bir kadın yolcu hızla direksiyona geçerek otobüsü kontrol altına almaya çalıştı ve büyük bir faciayı önledi.
Kazada hafif yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otobüsteki diğer yolcular ise olay yerine yönlendirilen başka bir otobüse alınarak yolculuklarına devam etti. Kaza sebebiyle otobüste maddi hasar meydana geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yolcu Kadın, Kalp Krizi Geçiren Şoförü Kurtardı - Son Dakika
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