Seyir halindeki aracın kaputunda yılan paniği

Bursa'da trafiğe çıkan sürücüler, eşine ender rastlanacak ilginç bir doğa olayına tanıklık etti. Yenişehir-Bursa kara yolunda normal seyrinde ilerleyen bir aracın kaputunda beliren yılan, hem araç içindekilere hem de çevredeki vatandaşlara büyük bir şaşkınlık yaşattı.

KAPUTUN ÜZERİNDE KİLOMETRELERCE GİTTİ

Edinilen bilgilere göre, Yenişehir'den Bursa istikametine doğru seyreden bir otomobil sürücüsü, yolculuğu esnasında aracının ön kaputunda beklenmedik bir hareketlilik fark etti. Dikkatli bakıldığında kaputun üzerinde bir yılanın olduğu anlaşıldı. Aracın motoruna sığındığı tahmin edilen yılan, araç hareket ettikten sonra da yerinden ayrılmadı.

RÜZGARA RAĞMEN TUTUNMAYI BAŞARDI

Otomobilin hızlanmasına ve yolda oluşan şiddetli rüzgara rağmen yılanın kaput üzerinden düşmemesi dikkat çekti. Adeta araca sıkı sıkıya tutunan yılanın kilometrelerce süren o tehlikeli yolculuğu, araç içerisindeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

DİĞER SÜRÜCÜLER DE ŞAŞKINLIK YAŞADI

Görüntülerde, yılanın savrulmamak için kaputun kıvrımlarına tutunarak yolculuğunu inatla sürdürdüğü net bir şekilde görüldü. Otoyolda seyir halinde olan ve durumu fark eden diğer araç sürücüleri de bu ilginç manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.