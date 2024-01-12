Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Otomobilin çarpmasıyla 27 metre savrulan talihsiz kadın yaşamını yitirdi

DENİZLİ - Denizli'de anayol üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 27 metre savrulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahperi Çelik'e (40), yaya geçidi bulunmayan anayolda yolun karşısına geçmek istediği esnada A.Ö. yönetimindeki 32 LZ 877 plakalı Fiat marka aracıyla çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın 27 metre öteye savrulurken, A.Ö, ise metrelerce ileride durabildi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Çelik'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü A.Ö, ise ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi'ne götürüldü. Olay Yeri İnceleme ve trafik polislerinin savcı eşliğinde yaptığı incelemelerin ardından Çelik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Morgu'na kaldırıldı. Bir süre tali yol üzerinden trafik akışının sağlandığı anayol ise cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.