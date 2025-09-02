AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler

Yozgat'ta bir alışveriş merkezi müdürü Hakan Karakoç'un bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

AVM MÜDÜRÜ, BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Yozgat Medrese Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi önünde 30 Ağustos günü yaşanan olayda, AVM müdürü Hakan Karakoç'tan iş yerini kiralayan B.K. ile Karakoç arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kiracı B.K.'nin, Hakan Karakoç'u göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü anlara dair yeni görüntü ortaya çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

AVM'nin kameralarına yansıyan görüntülerde boğuşma anı ve Hakan Karakoç'un bıçaklandıktan sonra kan içinde kaldığı anlar görüldü. Görüntülere, çevredekilerin telaşı ve ilkyardım yapmaya çalıştığı anlar da yansıdı. Cinayet zanlısı B.K. olay sonrası çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.