AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler
AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler

AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler
02.09.2025 20:27
AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler
Haber Videosu

Yozgat'ta alışveriş merkezi müdürünün, kiracı tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Karakoç'un bıçaklandığı ve çevredekilerin yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Yozgat'ta bir alışveriş merkezi müdürü Hakan Karakoç'un bıçaklanarak hayatını kaybettiği olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

AVM MÜDÜRÜ, BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Yozgat Medrese Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezi önünde 30 Ağustos günü yaşanan olayda, AVM müdürü Hakan Karakoç'tan iş yerini kiralayan B.K. ile Karakoç arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kiracı B.K.'nin, Hakan Karakoç'u göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü anlara dair yeni görüntü ortaya çıktı.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

AVM'nin kameralarına yansıyan görüntülerde boğuşma anı ve Hakan Karakoç'un bıçaklandıktan sonra kan içinde kaldığı anlar görüldü. Görüntülere, çevredekilerin telaşı ve ilkyardım yapmaya çalıştığı anlar da yansıdı. Cinayet zanlısı B.K. olay sonrası çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler
Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler - Son Dakika

SON DAKİKA: AVM müdürünün bıçaklanarak öldürüldüğü vahşette yeni görüntüler - Son Dakika
