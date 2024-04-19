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Yozgat'ta depremin bilançosu gün ışıyınca ortaya çıktı

5.6 büyüklüğündeki Tokat depreminin Yozgat'ın Yelten Köyü'nde neden olduğu hasar depremin boyutunu gözler önüne serdi

YOZGAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Yozgat'ta sabahın erken saatlerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 147 ev, 14 ahır ve 8 camide hasar oluştuğunu söyledi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde dün saat 18.11 sıralarında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki sarsıntı, Yozgat merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Özellikle Kadışehri ilçesinde ve köylerinde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşarken depremin etkisi gün ışıyınca ortaya çıktı.

Depremin etkilediği bölgelerde çok sayıda yerleşim yeri hasar görürken cami minarelerinin düştüğü ve ahırlarda hasarların oluştuğu görüldü. Ekipler, Kadışehri, Aydıncık ve Çekerek ilçelerinde hasar belirleme faaliyetlerine hızla devam ederken depremde zarar gören bölgelere yardım ulaştırılması için koordinasyon sağlanıyor.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesi Yelten köyünde kimi vatandaşlar AFAD tarafından verilen çadırlarda kalırken kimi vatandaşlar da traktör römorklarını çadıra dönüştürerek geceyi geçirdi. Yozgat Valiliği öncülüğünde depremden etkilenenlere 200 çadır ve bin battaniye dağıtılırken vatandaşların yemek ihtiyacı da karşılanıyor.

Depremden etkilenen Yelten köyü sakinlerinden Bekir Taşkın, "Evimizin arka tarafı komple çökmüş, eşyaları annem ve babam dışarı çıkarmış. O eşyaları başka yere taşıyacağız." dedi.

"Evden çıkmakta zorlandım"

İzzet Balta ise hasarın çok olduğunu evden çıkmakta zorlandığını söyleyerek, "Evimizin duvarları komple döküldü, ahırımız zarar gördü. Geceyi çadırda geçirdik. Rabbim devletimizin yokluğunu vermesin." şeklinde konuştu.

"Rabbim kimseye bu durumu yaşatmasın"

Sefer Sağlamer ise, "Rabbim kimsenin başına vermesin bu durumu, çok kötü sallandık. Ben Ankara'dan buraya misafirliğe gelmiştim, şiddetli deprem oldu. Köylerde hasar çok oldu. İki gündür geceyi dışarıda çadırlarda geçiriyoruz. Rabbim devletimizden razı olsun." ifadelerine yer verdi.