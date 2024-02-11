Yüksekova'da 4.4 büyüklüğünde deprem korkuttu: Vatandaşlar kendini dışarıya attı
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana 4.4 büyüklüğünde deprem korkuturken, vatandaşlar kendilerini dışarıya attı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 07.36'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yaşanan deprem ardında vatandaşlar kendilerini çocuklarıyla dışarıya atarken, bölgede vatandaşlar arasında tedirginlik yaşandı.
Büyük bir depremin olacağını söyleyen Abdulcebar Kurt, "Artık bölgede depremler olmaya başladı. Yer bilimcileri zaten sık sık uyarıyor. Bu sabahta 4.4 bir deprem meydana geldi. İnşallah bu son olur. Ama büyük bir deprem bizleri bekliyor sanırım. Allah beterinden korusun" dedi.
Deprem artık korkutuyor diyen Muhacir Çekiç, "Bu sabah 4.4 bir deprem meydana geldi. Bizim TOKİ'nin olduğu yer olduğu için fazla hissetmedik ama yine korkuttu. Ama bizim Yüksekova'nın merkezinde vatandaşlar baya sallandı. Zaten bilim adamları uyarıyor depremin olacağını. İster istemez bu deprem bölgemizde olacak. Allah herkesin yardımcısı olsun" İfadelerini kullandı.
Ben çok şiddetli hissettiğini belirten Hamza Geylani, "Sabah saatlerinde bide soğuk havanın hakim olduğu vakitte bir deprem meydana geldi. Hissettik tabiki bizde. Aslında deprem uzmanları uyarılar her defasında olacağını buda onu gösteriyor olcak diyor. Sadece yetkililer bir önlem alsınlar acilen tedbirleri genişletmeli. İnşallah bir daha olmaz bu depremler" Şeklinde konuştu.
5,74 kilometre derinlikte meydana ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
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