Yüksekova\'da İbrahim Neçir Kom\'un Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek akıntıya kapılan 16 yaşındaki İbrahim Neçir Kom'u arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Yüksekova ilçesinde 10 Mayıs'ta Avaşin Deresi'ne düşerek akıntıya kapılan 16 yaşındaki İbrahim Neçir Kom'u arama çalışmaları yeniden başladı. Sabah saatlerinde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, dalgıç polisler, UMKE ve 112 sağlık ekipleri katıldı. Ekipler, yaklaşık 4 kilometrelik patika yolu yürüyerek dere boyunca detaylı bir tarama gerçekleştirdi. Ancak İbrahim Neçir Kom'a ait herhangi bir ize ulaşılamadı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, olayın meydana geldiği 10 Mayıs'tan bu yana bölgede beşten fazla detaylı su altı ve su üstü araması yapıldığı öğrenildi. - HAKKARİ