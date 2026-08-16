Yüksekova\'da Yangın: 10 Bin Ot Balyası Yandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün ot balyalarının bulunduğu alanda çıkan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 bin ot balyası yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Vezirli Mahallesi'nde ikamet eden Cengiz Düz'e ait ot balyalarının yer aldığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tüm alanı kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Çevre sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu yangın, akşam saatlerinde söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangında yaklaşık 10 bin ot balyasının kül olduğu öğrenildi.