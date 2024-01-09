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Yunan unsurları çocuklarında aralarında bulunduğu 34 kaçak göçmeni ölüme terk etti - Son Dakika
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Yunan unsurları çocuklarında aralarında bulunduğu 34 kaçak göçmeni ölüme terk etti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen aralarında çocuklarında bulunduğu lastik bot içindeki 34 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

09.01.2024 - 09:14,
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Yunan unsurları çocuklarında aralarında bulunduğu 34 kaçak göçmeni ölüme terk etti

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen aralarında çocuklarında bulunduğu lastik bot içindeki 34 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botları 'KB-111' ve 'KB-20' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki toplam 34 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yunan unsurları çocuklarında aralarında bulunduğu 34 kaçak göçmeni ölüme terk etti
Kaynak: İHA
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Çanakkale, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yunan unsurları çocuklarında aralarında bulunduğu 34 kaçak göçmeni ölüme terk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan unsurları çocuklarında aralarında bulunduğu 34 kaçak göçmeni ölüme terk etti - Son Dakika
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