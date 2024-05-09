Yüzünden ameliyat olmaya hazırlanan gence hırsız şoku: '1 kuruşum bile kalmadı' - Son Dakika
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Yüzünden ameliyat olmaya hazırlanan gence hırsız şoku: '1 kuruşum bile kalmadı'

Antalya'da yüz ameliyatı için para biriktiren cep telefonu satıcısı gencin işyerine giren hırsız, 50'nin üzerinde cep telefonu ve biriktirdiği parayı çaldı. Genç, 650 bin TL'yi aşkın zararının olduğunu belirterek, 'Yarın ameliyat olacaktım ama 1 kuruşum kalmadı. Çok mağdurum. Aldıklarını geri getirsin şikayetçi olmayacağım' dedi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

09.05.2024 17:50
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Yüzünden ameliyat olmaya hazırlanan gence hırsız şoku: "1 kuruşum bile kalmadı"

Cep telefoncuya giren hırsız, 50'nin üzerinde cep telefonu ve iş yeri sahibi gencin ameliyat parasını çaldı

650 bin liralık hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA - Antalya'da 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası yüzünden sıkıntı yaşayan ve 1 gün sonra ameliyata girecek cep telefonu satıcısı gencin işyerine kapüşonlu ve cerrahi maskeli hırsız girdi. Hırsız, işyerindeki sıfır, ikinci el ve müşterilerin tamire verdiği onlarca cep telefonunu, işyeri sahibinin yüz ameliyatı için biriktirdiği parayı çalarken, toplamda 650 bin TL'yi aşkın zararı olduğunu belirten genç, "Yarın ameliyat olacaktım ama 1 kuruşum kalmadı. Çok mağdurum. Aldıklarını geri getirsin şikayetçi olmayacağım" dedi. Hırsızlık anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü saat 05.15 sıralarında Kepez İlçesi Güneş Mahallesi 2309 sokak üzerindeki Adem Bilir'e ait cep telefonu satışı ve tamiri yapan bir işyerinde yaşandı. Kimliği belirsiz kapüşonlu ve cerrahi maskeli hırsız, işyerinin kapısındaki camı kırıp içeri girerek sıfır, ikinci el ve müşterilerin tamire verdiği onlarca cep telefonunu, işyeri sahibinin yüz ameliyatı için biriktirdiği parayı çaldı. Hırsızlık şüphelisi aynı zamanda gence ait kurusıkı bir tabancayı da çaldı. Komşusunun haber vermesi üzerine işyerine gelen Adem Bilir, neye uğradığını şaşırdı. Bilir, polisi arayarak şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Hırsızlık anıysa işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kapüşonu ile başını maske ile de yüzünü kapatan şüphelinin, işyerindeki cep telefonları ve paraları çalıp kaçtığı görüldü.

"650 bin TL'den fazla zararım var"

Olayı anlatan Bilir, "Akşam dükkanı kapatıp eve gittim. Sabah komşum aradı ve işyerimin kapısındaki camın kırıldığını söyledi. İlk başta inanmadım, şaka yapıyor sandım. Sabah geldiğimde bütün cihazları toplamış hepsini. Sıfır 25 tane, tamir ettiği 30 ikinci el, 6-7 tane müşterilerin cep telefonu vardı. Yarın ameliyat olacaktım kasadaki 15 bin lira, 50 bin lira ve yine ameliyat için kumbaraya koyduğum yaklaşık 20 bin lirayı da almış. Hepsini hesaplarsak 650 bin TL'den fazladır" dedi.

"1 kuruş param kalmadı"

Olay sonrası şikayetçi olduğu hırsıza da seslenen Bilir, "12 sene önce kaza geçirdim, yüzümden ameliyat olacaktım. Çok mağdurum. Aldıklarını geri getirsin şikayetçi olmayacağım. Müşteriler arayıp telefonlarını istiyor. Yarın ameliyat olacağım bir kuruş param kalmadı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Polisiye, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yüzünden ameliyat olmaya hazırlanan gence hırsız şoku: '1 kuruşum bile kalmadı' - Son Dakika

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