Zehir Taciri Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika
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Zehir Taciri Kayseri'de Yakalandı

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Kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan O.E. Kayseri'de yakalandı, 2 gram uyuşturucu ele geçirildi.

14.11.2024 01:20
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Kesinleşmiş hapis cezası bulunan zehir taciri şok uygulamadan kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından şok uygulama yapıldı. Uygulamada durumundan şüphelenilerek durdurulan O.E.'nin yapılan sorgusunda hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilirken, yapılan üst aramasında da 2,01 gram uyuşturucu madde bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, O.E. de işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Zehir Taciri Kayseri\'de Yakalandı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, Kayseri, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zehir Taciri Kayseri'de Yakalandı - Son Dakika

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