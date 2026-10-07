Ukrayna'ya gece boyu füze ve İHA saldırısı: Pryluky'de apartman vuruldu, 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna'ya gece boyu füze ve İHA saldırısı: Pryluky'de apartman vuruldu, 11 kişi hayatını kaybetti

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Ukrayna\'ya gece boyu füze ve İHA saldırısı: Pryluky\'de apartman vuruldu, 11 kişi hayatını kaybetti
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Rusya, Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın 12 bölgesini gece saatlerinde çoğu balistik olmak üzere 70 füze ve Şahed İHA'larıyla vurdu. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin açıklamasına göre en az 11 kişi öldü. En ağır bilanço Çernihiv'e bağlı Pryluky'de yaşandı: beş katlı apartmana isabet eden saldırıda 5 kişi öldü, 5'i çocuk 26 kişi yaralandı. Zelenskiy saldırıyı Putin'e 'doğum günü hediyesi' diye niteledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Putin'e doğum günü hediyesi" ifadelerini kullandığı açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna genelini 70 füze ve çok sayıda insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını belirterek, saldırılarda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

PRYLUKY'DE APARTMAN VURULDU: 5 ÖLÜ, 26 YARALI

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla yaklaşık 5 yıldır devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy açıklamasında, "Bugün, Putin'e doğum günü "hediyesi" olarak Rus ordusu, Çernihiv bölgesindeki Pryluky'de bir konut binasını vurdu. Bu, sıradan bir beş katlı apartman binasıydı. Trajik bir şekilde, şu ana kadar 5 kişinin öldüğü, aralarında beş çocuğun da bulunduğu 26 kişinin yaralandığı bildirildi. Hala enkaz altında insanların bulunma ihtimali var. İlk müdahale ekipleri olay yerinde durmaksızın çalışıyor ve her bir kişiyi bulmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor" dedi.

Rusya'nın füze saldırılarının Dnipro şehrinde beş apartman binasına ve Kremenchuk şehrinde ise dört yüksek katlı binaya zarar verdiğini bildiren Zelenskiy, "Trajik bir şekilde, iki kişi öldü, sekiz kişi yaralandı. Zaporijya'da bir yüksek katlı bina drone saldırısında hasar gördü. Kyiv'de Ruslar iki kişiyi öldürdü. Oleksandriya'da da iki kişi daha öldürüldü. Hayatını kaybedenlerin tüm ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Genel olarak, dün gece Kyiv ve 12 bölgedeki altyapı saldırıya uğradı" ifadelerini kullandı.

BALİSTİK FÜZELER EN BÜYÜK TEHDİT

Saldırıların ana hedefinden birinin enerji altyapısı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ruslar ağır ve gözdağı verici bir saldırı düzenlemek istedi. Bu, en alçakça saldırılardan biriydi: Çoğu balistik füze olmak üzere toplam 70 füze, ayrıca "Şahed"ler kullanıldı. Ne yazık ki bunların yalnızca bir kısmı düşürülebildi. Rusya'nın balistik füzeleri hala en büyük tehdit olmaya devam ediyor. Hava savunma sistemlerine yönelik paketler ise şu anda bizim için hayati bir ihtiyaç. Bu nedenle her gün, burada Ukrayna semalarında insanların hayatlarını gerçekten koruyabilecek ve koruması gereken Patriot sistemleri için füzeler arıyoruz. Bize yardım eden herkese teşekkür ederim" açıklamasını yaptı.

UKRAYNA'DAN MİSİLLEME: 2 PETROL TESİSİ VURULDU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı ayrı bir açıklama ise Rusya'nın saldırılarına misilleme yapıldığını bildirdi. Zelenskiy, "Ukrayna'nın halkımıza yönelik tüm Rus saldırılarına verdiği haklı karşılıklar. Savaşçılarımız son 24 saat içinde Rusya'nın bu acımasız savaşı finanse etmesine ve yürütmesine yardımcı olan 4 hedefi vurdu; Perm, Samara ve Astrahan bölgelerindeki 2 petrol tesisi ve bir eğitim sahası. Karadeniz'de de bir karşılık verildi" dedi.

Kaynak: İHA
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