Zeytinburnu'nda Boğulma: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Zeytinburnu'nda iskeleden denize atlayan çocuk boğuldu: Annesi sinir krizi geçirdi

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda iskeleden denize atladıktan sonra akıntıya kapılan 11 yaşındaki çocuk boğuldu. Çocuğun cesedi ise Sahil Güvenlik Ekiplerinin yaptığı arama kurtarma çalışmaları sonucu sudan çıkarıldı. Acı haberi duyunca olay yerine koşan anne sinir krizi geçirdi.

İstanbul Zeytinburnu'nda saat 12.00 sıralarında yabancı uyruklu Ömer Assani isimli bir çocuk iskeleye geldi. İddiaya göre Ömer Assani o sırada yanında bulunan arkadaşlarına iskeleden denize atlayacağını söyledi. Arkadaşları ise Assani'yi atlamaması için uyardı. Bu uyarıya aldırış etmeyip denize atlayan 11 yaşındaki çocuk gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çocuğu aramaya başladı. Akıntıya kapılan ve bir buçuk saatlik arama çalışmaları sonucu Assani'nin cansız bedeni sahil güvenlik ekipleri tarafından bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan çocuk hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen anne ise çocuğunun öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi. Onu çevredekiler ve ekipler sakinleştirdi.