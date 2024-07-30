Zeytinburnu'nda eski mahalle arkadaşı tarafından öldürülen genç için tutuklama - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda eski mahalle arkadaşı tarafından öldürülen genç için tutuklama

İstanbul Zeytinburnu'nda 1 yıl önce cezaevinden çıkan Mert Kutluer, çocukluk arkadaşları tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Şüphelilerden Barış S. polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı.

30.07.2024 13:14
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İstanbul Zeytinburnu'nda 1 yıl önce cezaevinden çıkan 25 yaşındaki Mert Kutluer çocukluk arkadaşları tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan şüphelilerden Barış S. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı.
Olay, 8 Temmuz günü saat 20.30 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde elektronik tamiri yapan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahibi Mert Kutluer, 2018'de uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçlamasıyla girdiği cezaevinden 2023'te tahliye oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mert Kutluer, iş yerinin yanındaki market sahibiyle tartışmaya başladı. Market sahibinin arkadaşlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, market sahibi ve arkadaşları Kutluer'in sahibi olduğu elektrikçinin camına taş attı. Karşılık vermek için dükkandan çıkan Kutluer, tartıştığı kişilerden birinin açtığı ateş sonucu 3 yerinden yaralandı.
Hastanede hayatını kaybetti
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Kutluer'i hastaneye kaldırdı. Kutluer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Şüpheliler tespit edildi
Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden olayı gerçekleştirenlerin aslında Kutluer'in mahalleden çocukluk arkadaşı olan kişiler olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Ekipleri olayda silah kullanan Barış S. ve Onur B. ile olaya karışıp darp eden şüpheliler Emrah İ. ile Ulaş K.'nın peşine düştü.
Silah kullanan şüpheli tutuklandı
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda silah kullandığı tespit edilen şüpheli Barış S. gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ilk ifadesinde aralarında alacak verecek yüzünden tartışma yaşandığını söylediği öne sürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Çocukluk, İstanbul, Polisiye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda eski mahalle arkadaşı tarafından öldürülen genç için tutuklama - Son Dakika

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