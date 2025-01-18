Zil Çanı Sıkışan Çocuk İçin İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zil Çanı Sıkışan Çocuk İçin İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Geniş Video İzle

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, parmağına zil çanı sıkışan 5 yaşındaki D.D., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sağlığına kavuştu. Olay sonrası D.D.'nin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

18.01.2025 10:40  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Parmağına zil çanı sıkışan çocuk için seferberlik

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, parmağına zil çanı sıkışan 5 yaşındaki D.D. isimli çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, parmağına zil çanı sıkışan 5 yaşındaki D.D. isimli çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 5 yaşındaki D.D.'nin parmağına oyun oynadığı sırada zil çanı sıkıştı. Çocuğun ailesi durumu fark ederek, küçük çocuğu Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastane yetkilileri, itfaiye ekiplerinden destek talep etti.

İhbar üzerine kısa sürede hastaneye intikal eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye ekipleri, özel ekipmanlar kullanarak titiz bir çalışma sonucu çocuğun parmağına sıkışan zil çanını zarar vermeden çıkardı.

Olayın ardından sağlık durumu kontrol edilen D.D.'nin herhangi bir sorun yaşamadığı öğrenildi.

Zil Çanı Sıkışan Çocuk İçin İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu
Kaynak: İHA

Balıkesir, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Erdek, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zil Çanı Sıkışan Çocuk İçin İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:16 Bakan Fidan’dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:08 Reza Zarrab, Miami’de evlendi Düğüne katılan isimler bomba Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba
11:27 İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
11:15 Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler
16:49 Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı
16:39 Bankalardan sürpriz ATM kararı Limitler değişti Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
16:38 Gupse Özay’ın babası, Apple’a dava açtı Gupse Özay'ın babası, Apple'a dava açtı!
16:33 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a 14 yıl hapis cezası verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'a 14 yıl hapis cezası verildi
16:32 Trabzonspor’un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı Trabzonspor'un genç yıldızı, antrenmanda elini kırdı
16:23 Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor Evlilik kredisinde talep patlaması yaşanıyor
16:14 ABD’de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı ABD'de bulunan dünyanınn en büyük elektrik santralinde yangın çıktı
16:09 Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor Sürpriz iddia: Icardi yeniden baba oluyor
16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
16:02 Haberler.com CEO’su Sümeyra Teymur: “Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor“ Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur: "Sosyal Medya Toplumsal Algılarımızı Yönlendiriyor"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 14:31:43. #1.12#
SON DAKİKA: Zil Çanı Sıkışan Çocuk İçin İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.