Zonguldak Devrek'te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu, 15 yolcu tahliye edildi - Son Dakika
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Zonguldak Devrek'te yolcu otobüsü alevlere teslim oldu, 15 yolcu tahliye edildi

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Zonguldak Devrek'te Bartın-İstanbul seferindeki Metro Turizm otobüsünde seyir halindeyken yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken 15 yolcu tahliye edildi ve başka bir otobüsle İstanbul'a gitti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Otobüste bulunan 15 yolcu tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Devrek ilçesi Başlarkadı rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan İstanbul'a 15 yolcusu 3 personeli yola çıkan Metro Turizm'e ait 34 RAK 443 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsünde, Başlarkadı rampasına geldiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesi üzerine şoför Ö.K. (47) otobüsü yol kenarına çekerek içeride bulunan 15 yolcuyu tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yolcular ise başka bir otobüsle İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: İHA
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