Zonguldak Ereğli'de kafasına plastik ayran kutusu sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Zonguldak Ereğli'de kafasına plastik ayran kutusu sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

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Zonguldak Ereğli\'de kafasına plastik ayran kutusu sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kafasına plastik ayran kutusu sıkışan kedi, yardım istemek için Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne geldi. İtfaiye erleri kafasındaki kutuyu dikkatlice çıkararak kediyi kurtardı ve hayvan yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kafasına plastik ayran kutusu sıkışan kedi, yardım istemek için itfaiye müdürlüğüne geldi. İtfaiye erleri, kedinin kafasındaki kabı çıkararak onu kurtardı.

Olay, Kışla Sanayi Sitesi'nde bulunan Karadeniz Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde gece saatlerinde meydana geldi. Talihsiz kedi, yardım bulmak için itfaiye müdürlüğüne geldi.

Kediyi gören itfaiye erleri, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. İtfaiye erleri, kedinin kafasına sıkışan kutuyu dikkatlice çıkararak hayvanın rahatlamasını sağladı.

Kurtarılan kedi, itfaiye erlerinin müdahalesinin ardından yeniden özgürlüğüne kavuştu.

Kaynak: İHA
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