Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ev yangını: Ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ev yangını: Ev kullanılmaz hale geldi

Zonguldak\'ın Kozlu ilçesinde ev yangını: Ev kullanılmaz hale geldi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.07.2024 08:22
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Güney mahallesi bahar sokakta meydana geldi. Bir evde nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı olmazken ev kullanılmaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ev yangını: Ev kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

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