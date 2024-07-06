Zonguldak\'ın Kozlu ilçesinde ev yangını: Ev kullanılmaz hale geldi

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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde Kozlu ilçesi Güney mahallesi bahar sokakta meydana geldi. Bir evde nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı olmazken ev kullanılmaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK