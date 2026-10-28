Zonguldak'ta 18 Ekim'de istinat duvarı çöktü, 2 araç enkaz altında kaldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta 18 Ekim'de istinat duvarı çöktü, 2 araç enkaz altında kaldı

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Zonguldak\'ta 18 Ekim\'de istinat duvarı çöktü, 2 araç enkaz altında kaldı
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Zonguldak\'ta 18 Ekim\'de istinat duvarı çöktü, 2 araç enkaz altında kaldı
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Zonguldak'ta 18 Ekim'de etkili olan yağışların ardından beton istinat duvarı Karaelmas Sanayi Sitesi tarafına çöktü. Duvarın altında esnafa ait 2 araç ile köpeklerin bulunduğu kulübe kaldı; köpekler telef oldu, araçlar enkaz altında kaldı, görüntüler günler sonra ortaya çıktı.

Zonguldak'ta 18 Ekim'de etkili olan yağışların ardından bir istinat duvarının çökme anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

18 Ekim'de meydana gelen olayda, beton istinat duvarı toprak ve ağaç parçalarıyla birlikte Karaelmas Sanayi Sitesi tarafına çöktü. Yıkılan duvarın altında sanayi sitesindeki bir esnafa ait 2 araç ile köpeklerin bulunduğu kulübe kaldı. Olayda kulübedeki köpekler telef olurken, park halindeki araçlar da enkaz altında kaldı. Duvarın çöktüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası kaydı ise günler sonra ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Güvenlik KamerasıZonguldak3. SayfaGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 18 Ekim'de istinat duvarı çöktü, 2 araç enkaz altında kaldı - Son Dakika
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