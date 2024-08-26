Zonguldak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Zonguldak\'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan orman yangınında 22 dönüm arazi zarar gördü. Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

26.08.2024 17:44  Güncelleme: 17:48
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan orman yangınında 22 dönüm arazi zarar gördü. Yangının kontrol altına alındığını ifade eden Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İlçeye bağlı Halilbeyoğlu köyü mevkisinde öğlen saatlerinde çıkan yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, su tankeri, sağlık ekibi, AFAD, jandarma ve iş makinesi sevk edildi. Ankara ve Bursa'dan jandarmaya ait iki helikopter de yangına havadan müdahale etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Devrek Kaymakam Vekili Adem Kaya, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu ve yetkililer de yangının çıktığı alana gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İş makineleri yol açma çalışmalarını sürdürürken ekipler karadan ve havadan yangını kontrol altına almak ve soğutma çalışmaları yapmak için adeta canla başla çalıştı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, "Saat 13.05 itibariyle yangına Orman İşletme, Devrek Belediyesi itfaiye ekiplerimiz Kaymakamlıkla birlikte olay yerine intikal ettiler. Devamında Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Bartın dahil bütün arazözlerimiz yangın söndürme ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Bu saat itibariyle yangın kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğümüz koordinesinde iki jandarma helikopterimiz geldi. Hem söndürme çalışmaları hem de soğutma çalışmaları devam ediyor. 41 araç, 150'ye yakın personel yangına müdahale ettiler. AFAD ekiplerimiz UMKE sağlık ekiplerimiz yine Kızılay buradaki çalışan arkadaşlarımıza destek olmak üzere yangın bölgesinde ve uygun yerlerde kriz bölgesinde çalışmalarını devam ettiriyor. Şu ana kadar devam eden bir sıkıntı olmadı. Herhangi bir vatandaşımız, görevlimizde sıkıntı olmadı. Köy muhtarımız, vatandaşlarımıza tüm ekiplerimize duyarlılıkları, hızlı müdahaleleri için çok teşekkür ediyoruz. Jandarma ekiplerimiz ilk andan itibaren bölgeye intikal ettiler. Tüm ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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