Zonguldak'ta çöken binanın yakınındaki Kadırga Apartmanı tedbirle tahliye edildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta çöken binanın yakınındaki Kadırga Apartmanı tedbirle tahliye edildi

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Zonguldak\'ta çöken binanın yakınındaki Kadırga Apartmanı tedbirle tahliye edildi
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Zonguldak'ta üç katlı binanın çökmesinin ardından bölgedeki 7 binanın tahliyesine ek olarak 6 katlı 28 dairelik Kadırga Apartmanı da tedbir amaçlı boşaltıldı. Çökmede 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı; apartman sakinlerinin misafirhane veya yakınlarına yerleştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ta çöken binanın ardından bölgede inceleme yapan ekipler, olay yerinin yakınındaki 6 katlı 28 dairelik apartmanı tedbir amaçlı tahliye etti.

Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak üzerinde üç katlı bir binanın çökmesiyle birlikte 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi de yaralanmıştı. Bölgedeki 7 binanın tahliyesinin ardından 6 katlı Kadırga Apartmanı için de tedbiren tahliye kararı alındı. Tahliye tebligatının ardından bina sakinleri evlerini tahliye etti.

Bazı bina sakinleri misafirhanelere bazılarının ise yakınlarının yanına yerleştirilmek için çalışma başlatıldı. Öte yandan bilirkişi heyetinin ardından AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü mühendisleri çevrede incelemelerde bulundu.

Öte yandan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta çöken binanın yakınındaki Kadırga Apartmanı tedbirle tahliye edildi - Son Dakika
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