Zonguldak'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Devrildi: 4 Yaralı

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Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi: 2'si çocuk 4 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ikisi çocuk dört kişilik ailenin bulunduğu otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada anne, baba ve iki çocuğu yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Zonguldak- Ankara kara yolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Uğur G. idaresindeki Peugeot marka 41 AFP 319 plakalı otomobiliyle Zonguldak istikametine seyir halindeyken yolun ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil su kanalına devrildi. Kazada araçta bulunan sürücü Uğur G., eşi Aynur G. (34), çocukları Z.G. ve Y.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, AFAD, jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar bulundukları yerden ekiplerin yardımıyla çıkartılarak ambulanslara alındı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar tedavi altına alınırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.