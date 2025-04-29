Zonguldak\'ta Mutfak Aspiratöründe Yangın

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde evdeki mutfak aspiratöründe çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, öğle saatlerinde Kozlu ilçesi Kumsal Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Mutfaktaki aspiratör henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kozlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Evde maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. - ZONGULDAK