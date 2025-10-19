Hayvan otlatmaya geldiler, manzara karşısında şok oldular!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda kadın cesedi bulundu. Otopsi için morga kaldırılan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Perşembe beldesi Koramanlar köyünde bir su kuyusunda kadın cesedi bulundu. Bölgeye hayvan otlatmaya gelen vatandaşlar cesedi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KARŞILAŞTIKLARI MANZARA KARŞISINDA ŞOK OLDULAR

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.