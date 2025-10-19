Hayvan otlatmaya geldiler, manzara karşısında şok oldular! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Hayvan otlatmaya geldiler, manzara karşısında şok oldular!

Hayvan otlatmaya geldiler, manzara karşısında şok oldular!
19.10.2025 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta hayvan otlatmaya giden vatandaşlar bir su kuyusunda kadın cesedi bulundu. Olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ceset otopsi için morga kaldırıldı ve kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde su kuyusunda kadın cesedi bulundu. Otopsi için morga kaldırılan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Perşembe beldesi Koramanlar köyünde bir su kuyusunda kadın cesedi bulundu. Bölgeye hayvan otlatmaya gelen vatandaşlar cesedi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

KARŞILAŞTIKLARI MANZARA KARŞISINDA ŞOK OLDULAR

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kadının cesedi, otopsi için Çaycuma Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, zonguldak, Jandarma, 3-sayfa, Çaycuma, Otopsi, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hayvan otlatmaya geldiler, manzara karşısında şok oldular! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli’den çok sert sözler İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı Nedeni inanılmaz Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış’ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor 3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor
Girona’da Dominik Livakovic krizi Ortalık fena karıştı Girona'da Dominik Livakovic krizi! Ortalık fena karıştı
İtalya’nın önde gelen gazetecisine bombalı saldırı Mafya ilişkilerini takip ediyordu İtalya'nın önde gelen gazetecisine bombalı saldırı! Mafya ilişkilerini takip ediyordu

18:26
İsrail ordusu: Gazze’nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık
18:24
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz
18:13
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu
Wilfried Zaha yaptıklarıyla yine maça damga vurdu
15:56
16 yaşındaki çocuk, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü doğum yaptı
16 yaşındaki çocuk, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede ölü doğum yaptı
15:50
Gazze’de ateşkes bitti mi Netanyahu ve Hamas’tan art arda açıklamalar
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
15:32
Bir devrin sonu 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti
Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2025 18:53:29. #7.12#
SON DAKİKA: Hayvan otlatmaya geldiler, manzara karşısında şok oldular! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.