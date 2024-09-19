Zonguldak\'ta Ticari Araç Kazası: İki Yaralı

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Zonguldak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç refüje çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralandı.

Zonguldak- İstanbul karayolu üzerinde M.A.B. idaresindeki 41 U 1466 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağışın ardından yolun da ıslak olması sebebiyle yaşanan kazada sürücü M.A.B. ile araçta bulunan V.T. yaralandı.

Araçta sıkışan V.T., Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücü ve yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından BEUN Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK