Panelvan araç hastanenin güvenlik kulübesine çarptı; baba ve oğlu yaralandı

01.02.2026 14:08  Güncelleme: 14:17
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde kontrolden çıkan bir panelvan aracın hastane girişindeki güvenlik kulübesine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ve oğlu yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan aracın hastane girişindeki güvenlik kulübesine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Esenköy Mahallesi Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ana girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (43) idaresindeki 67 AFU 255 plakalı hafif ticari araç; D010 kara yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarındaki güvenlik kulübesine çarptı.

Meydana gelen kazada sürücü S.A. ile araçta yolcu olarak bulunan oğlu T.B.A. (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan baba ve oğlu, ambulanslarla BEUN Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

