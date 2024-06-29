Zonguldak'ta Yaya Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarıptığı yaya yaralandı.

Kaza, Göktepe mevkisi plajlar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaplı istikametinden Ereğli istikametine gitmekte olan M.T. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu A.A'ya çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK