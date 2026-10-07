Ağrı Şeker Fabrikası'nda pancar ve küspe taşıyan römorklara gece reflektör takıldı - Son Dakika
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Ağrı Şeker Fabrikası'nda pancar ve küspe taşıyan römorklara gece reflektör takıldı

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Ağrı Şeker Fabrikası\'nda pancar ve küspe taşıyan römorklara gece reflektör takıldı
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Pancar kampanyası döneminde Ağrı Şeker Fabrikası'na pancar taşıyan ve fabrikadan küspe alan araçların römorkları gece daha görünür olsun diye reflektörlerle donatıldı. Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan'ın katıldığı çalışma çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ağrı Şeker Fabrikası’na pancar taşıyan ve fabrikadan pancar posası (küspe) alan araçların römorklarına gece görünürlüğünü artırmak amacıyla reflektör takıldı. Ağrı Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan’ın katılımıyla gerçekleştirilen çalışma, çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ağrı Şeker Fabrikası'nda pancar ve küspe taşıyan römorklara gece reflektör takıldı

Ağrı Şeker Fabrikası’nda pancar kampanya döneminde artan traktör ve römork trafiğine karşı güvenliği artırmaya yönelik çalışma gerçekleştirildi. Fabrikaya pancar getiren ve fabrikadan küspe alan araçların römorklarına reflektör takılarak özellikle akşam ve gece saatlerinde araçların daha görünür hale getirilmesi amaçlandı.Ağrı Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan’ın da katıldığı uygulama kapsamında fabrikaya giriş yapan tarım araçlarının römorklarına reflektörler yerleştirildi. Çalışmayla hem üreticilerin hem de aynı güzergâhları kullanan diğer sürücülerin güvenliğine katkı sağlanması hedefleniyor.

Ağrı Şeker Fabrikası'nda pancar ve küspe taşıyan römorklara gece reflektör takıldı

GECE TRAFİĞİ İÇİN REFLEKTÖR ÖNLEMİ

Pancar kampanyası döneminde Ağrı Şeker Fabrikası’na pancar taşıyan traktör ve römorkların yanı sıra fabrikadan pancar posası olarak bilinen küspeyi alan araçlar da günün farklı saatlerinde karayollarını kullanıyor.Özellikle hava karardıktan sonra römorkların diğer sürücüler tarafından daha erken fark edilebilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulamada, araçların görünürlüğünü artıracak reflektörler takıldı. Böylece gece seyahatlerinde yaşanabilecek olumsuzlukların ve trafik risklerinin azaltılmasına katkı sunulması amaçlandı.

Ağrı Şeker Fabrikası'nda pancar ve küspe taşıyan römorklara gece reflektör takıldı

ERDOĞAN: AMAÇ GECE GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTIRMAK

Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan, pancar kampanya döneminde traktör ve römorkların yoğun şekilde trafiğe çıktığına dikkat çekerek, gerçekleştirilen çalışmanın çiftçilerin ve diğer sürücülerin güvenliğine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Ağrı Şeker Fabrikası'nda pancar ve küspe taşıyan römorklara gece reflektör takıldı

Erdoğan, fabrikaya pancar getiren ve fabrikadan küspe alan araçların römorklarına reflektör takılmasıyla özellikle akşam ve gece saatlerinde araçların daha kolay fark edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

SEYHAN: TRAFİK GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Ağrı Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan da uygulamanın tarım araçlarının trafikteki görünürlüğünün artırılması açısından önem taşıdığını belirtti.Seyhan, pancar kampanyası süresince yollardaki traktör ve römork hareketliliğinin arttığını, gerçekleştirilen reflektör uygulamasıyla gece saatlerinde oluşabilecek risklerin azaltılmasına katkı sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Ağrı Şeker Fabrikası'nda pancar ve küspe taşıyan römorklara gece reflektör takıldı

ÇİFTÇİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Pancar teslim etmek veya fabrikadan küspe almak amacıyla Ağrı Şeker Fabrikası’na gelen çiftçiler de uygulamayı memnuniyetle karşıladı. Özellikle gece saatlerinde yola çıkan traktör ve römorkların daha görünür hale gelmesinin trafik güvenliği açısından önemli olduğu ifade edildi.Reflektör uygulamasıyla pancar kampanyasının yoğun olduğu dönemde tarım araçlarının trafikte daha kolay fark edilmesi ve çiftçilerin daha güvenli şekilde seyahat edebilmesi hedefleniyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Tarık BuğraGüvenlikGüncelSeyhanAğrıSon Dakika

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